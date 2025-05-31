Marmaray'da Kavga: Çocuklar Korku İçinde

Marmaray'da Kavga: Çocuklar Korku İçinde
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İstanbul Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki şahıs arasında çıkan kavga, çocukların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Olay, tren içinde başlayan bir tartışmanın ardından yumruklu saldırıya dönüştü ve cep telefonuna yansıdı.

Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk... O anlar kamerada

İSTANBUL - Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki şahıs arasında kavga çıktı. Çocukların korku dolu anlar yaşamasına rağmen taraflar kavgayı sürdürürken, o anlar kameraya yansıdı.

Marmaray'da iki şahsın tren içinde başlayan şahsın tartışması yerini kavgaya bıraktı. Şahıslardan biri diğerine yumruk atarak saldırdı. Kavga, başka birinin de dahil olmasıyla büyürken yumruklu saldırıya uğrayan şahsın çocukları korku ve panikle ağladı. Şahıslar çocukların ağlamasına rağmen tren dışına çıkarak kavga etmeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - Genel
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