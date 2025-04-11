Konteyner Kentte Polislere Sürpriz Kutlama

Konteyner kente kavga ihbarına gelen polis ekipleri pasta ve bayraklarla karşılandı

Vatandaş Hasan Bayır: "Polislerin işleri stresli, yılda sadece bir gün de olsa böyle güzel ve neşeli geçirmelerini istedik"

HATAY - Hatay'da kavga ihbarında bulunarak polis ekiplerine sürpriz yapan konteyner kent sakinleri pasta keserek bayraklı karşılama yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü ülke genelinde çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle kutlanıyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki Kızılay Konteyner Kentte yaşayan Hasan Bayır, deprem bölgesinde zor şartlarda görevini yerine getiren polis ekiplerine sürpriz yapmak için gençlerin sopalı kavga ettiklerine dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine konteyner kente gelen polis ekiplerini ellerinde bayraklarla küçük çocuklar karşıladı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, küçük çocukların karşılamaları ve sürpriz pastayla karşılaştılar. Küçük çocuklarla birlikte pastayı kesen polis ekipleri, eğlenceli ve neşeli anlar geçirerek bir nebzede olsa stres attılar. Antakya ilçesinde olduğu gibi Kırıkhan ilçesinde de sahte ihbara giden polis ekiplerinin polis haftasını da ellerinde meşaleler ve sürpriz pasta olan gençler kutladı.

"Polislerin işleri stresli, yılda sadece bir gün de olsa böyle güzel ve neşeli geçirmelerini istedik"

Kavga ihbarında bulunarak polislere kutlama yapan Hasan Bayır, "Bu akşam önceden çocukların bayraklarını hazırladık. Dün burada kavga vardı. Yine aynı şekilde burada kavga var diye 112'yi aradım. Gençler arasında sopalı kavga devam ediyor diye ihbarda bulundum. 10 dakika sonra polis ekipleri geldiğinde biz önceden hazırlığımızı yapmıştık. Polislerin stresli bir ortamda çalıştığını bildiğimiz için masamızı kurup pastaları süsledik. Polisler arabadan indikleri an çocuklar ellerindeki bayraklarla onları karşıladı. Bu sürprizden dolayı hem çocuklar sevindi hem de polislerin yüzlerinde gülücükler oluştu. Polis ekipleri çok sevindiler ve gelen iki polisin ilk polis haftası kutlaması oldu. Polislerle birlikte çok iyi bir akşam geçirdik. Bizim amacımız çocukları eğlendirmek ve bizleri koruyan güvenlik güçlerimize sürpriz yapmak. Polis ekipleri, gerçek bir kavga var diye geldiler ve çok kalabalık olduğunu görünce iki kişinin yetersiz olduğunu düşündüklerini belirtti. Sonra böyle bir sürprizle gördüğümüzde içimizin rahatladığını söylediler. Benim doğum günümdü ama çok kutlama taraftarı değildim. Amacımız çocukları eğlendirmek ve polis haftasında polisleri unutmamak istedik. Polislerin zaten stresli bir yıldan sadece bir gün de olsa böyle güzel ve neşeli geçirmelerini istedik" ifadelerini kullandı.