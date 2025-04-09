Kedi Cami Tavanını Yıkarak Aşağı Düştü
Elazığ'da bir kedi, caminin asma tavanına girerek yıkım gerçekleştirip aşağı düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da camiye giren bir kedi, asma tavanı yıkarak aşağı düştü. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Seyda Molla Bahri Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caminin tavanına giren kedi, asma tavanı yıkarak aşağı düştü. Düştükten bir süre sonda kedi kapıdan çıkarak kaçtı. O anlar caminin güvenlik kamarasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Genel