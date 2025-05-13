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Kayseri'de Sağanak Yağış Sebebiyle Evini Su Bastı

Kayseri'de Sağanak Yağış Sebebiyle Evini Su Bastı
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Kayseri'de meydana gelen sağanak yağış, birçok evi su altında bıraktı. Keykubat Mahallesi'nde yaşayan Esra Tınık, evinin su baskınına maruz kaldığını ve eşyalarının zarar gördüğünü anlatarak yetkililerden yardım talep etti.

Sağanak yağışta evini su basan vatandaş: "Canımızı zor kurtardık"

KAYSERİ - Kayseri'de dün akşam saatlerinde bir anda etkisini gösteren sağanak yağışta evini su basan vatandaş, "Canımızı zor kurtardık" diyerek o anları anlattı.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Bir anda etkisini gösteren ve kısa süre içerisinde evleri, iş yerlerini ve alt geçitleri su ile dolduran sağanak yağışta Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde bulunan bodrum katta yaşayan Esra Tınık, o anları anlattı. Yemek yerken bir anda evlerini su bastığını kaydeden Tınık, evinin ve eşyalarının komple zarar gördüğünü söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Tınık, "Dün yağıştan dolayı evimizi su bastı. Eşyalarımız kullanılamayacak hale geldi. Kendimizi dışarı zor attık. Yemek yerken birden su baskını oldu. Canımızı zor kurtardık. İkamet edeceğimiz bir yerde yok. Nasıl olacağını bilmiyorum. Buraları temizlemeye çalışıyoruz. Tekrar yağış başladığında yeniden su dolacak. Yetkililerden yardım istiyoruz. Daha önce böyle bir şey görmedik. İlk defa başımız geldi" dedi.

Aileyi evinde ziyaret eden Keykubat Mahalle Muhtarı Murat Külahçı da, "Ani yağıştan dolayı oluşan afetten zarar gören herkese geçmiş olsun. Ani oluşan bir yağış oldu. Bu yağıştan da en çok etkilenen yerlerden birisi de bizim mahallemiz oldu. Mahallemizde birçok yerde bodrum katlarda, dükkanlar da su basması oldu. Bu dairemizde de yağışın ani oluşmasıyla evlerini su bastı ve duvarı yıkıldı. Eşyaları tamamen kullanılamaz hale geldi. Bunun gibi mahalle sakinlerimiz var. Yetkililer ile iletişim kurmaya çalıştık. Vatandaşlarımız dönüş olmadığını söylüyor. Vatandaşlarımız mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Genel
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