AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Kayseri'de Ayılar Arı Kovanlarını Mahvetti

Kayseri'de Ayılar Arı Kovanlarını Mahvetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde ayılar, yaylada bulunan arı kovanlarına saldırarak 30 kovanı tamamen yok etti. Kovan sahibi, kontrol için gittiği sırada büyük bir şok yaşadı. Olay anı ve ayının görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri'de ayılar arı kovanlarına saldırdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde ayılar, yaylada bulunan arı kovanlarına saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhlı Mahallesi'nde bulunan Avşarköy Yaylası'ndaki ormanlık alandaki arı kovanlarına ayı saldırdı. Kovan sahibi 30 kovanın bulunduğu arılığa kontrol için gittiği sırada kovanlarını görünce şok yaşadı. Yaylada bulunan kovanların içindeki petek bal ve arıların ayı saldırısı sonucu tamamen yok olduğu görüldü.

Yayladaki ayılar kameraya yansıdı

Öte yandan aynı gün akşam köye araç ile giden kişilerin önüne çıkan ayının görüntüleri de cep telefonu kamerasına yansıdı. Stabilize yolda ilerleyen ayının bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.