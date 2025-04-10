Kavga İhbarına Giden Polisler Sürpriz Pastayla Karşılandı

Kavga ihbarına gittiler, sürpriz pastayla karşılandılar

YALOVA - Yalova'da kafe işletmecisi 2 kadın Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü sebebiyle emniyet mensuplarına sürpriz gerçekleştirdi. Asılsız kavga ihbarında bulunan esnaflar, polisleri pastayla karşılayarak sürpriz yaptı.

İsmet Acar Caddesi üzerinde hizmet veren bir kafenin işletmeciler polislere sürpriz bir kutlama yaptı. Kavga ihbarında bulunan işletme sahibi Feyze Geçer ve Burcu Adıyaman, kafelerine polis çağırdı. Kavga ihbarına giden polisler pasta ve alkışlarla karşılandı. Polisler karşılaştıkları sürprizle büyük şaşkınlık yaşadı. Kutlama pastasını hep birlikte kesen emniyet mensupları, bu jestin kendilerini onurlandırdığını belirtti. Etkinliğe çevredeki esnaflar da destek verdi.

İşletme sahibi Feyze Geçer ve Burcu Adıyaman, Polis Haftası dolayısıyla ufak bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Onları kavga var diye çağırdık. Alarm sistemimizi de devreye soktuk. Sağ olsunlar hemen geldiler. Bizler de onlara ufak bir sürpriz yapmak istedik. Yüzlerini gülümsetmek istedik. Teşekkür ederiz" dedi.