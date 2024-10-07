Kartal'da Patenli Genç Tırın Arkasına Tutunarak Seyahat Etti

Kartal'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Kartal'da patenli bir genç seyir halindeki bir tırın arkasına tutunarak dakikalarca ilerledi. Patenli gencin tehlikeli yolcuğu ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal ilçesi, Ankara Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Paten süren bir genç, cadde üzerinde seyir halinde olan tırın arkasına tutunarak dakikalarca ilerledi. Hem trafiği, hem de kendi can güvenliğini tehlikeye atan genç bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. O anlar seyir halindeki başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.