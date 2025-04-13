Kars'ta Nisan Ayında Beklenmedik Kar Yağışı
Kars'ta nisan ayında lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Hava sıcaklıklarının eksi 5 dereceye düştüğü kentte, yüksek kesimler beyaza bürünürken, şehir merkezine yağan kar kısa sürede eridi. Meteoroloji don uyarısında bulunurken, ekili tarım arazileri ve çiçek açan meyve ağaçları için endişeler var.
Kars kara teslim
KARS - Kars'ta nisan ayında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırttı.
Kars'ta kış aylarında yağmayan karın baharda yağması vatandaşları şaşırttı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezine yağan kar ise kısa sürede eridi.
Öte yandan Kars için meteoroloji don uyarısında bulundu. Kentte ekili tarım arazileri ve çiçek açan meyve ağaçlarının dondan etkilenmesinden endişe edilirken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Genel