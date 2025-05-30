Kardeş Aile Protokolü ile 167 Sosyal Konut İmzalandı

Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş :

"Toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini yaşıyoruz"

"Bu projede ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere yönelik 167 sosyal konut inşa edilecek"

İSTANBUL - İstanbul'da 167 sosyal konutun yapımıyla ilgili olan "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolün" imza törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini yaşıyoruz. Bu projede ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere yönelik 167 sosyal konut inşa edilecek" dedi.

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Rams Türkiye arasında yapılan ihtiyaç sahiplerine yönelik "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü" imza töreni İstanbul Valiliğinde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve davetliler katıldı. Bakan Gökta, törenden öncede kadınlar tarafından yapılan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü kapsamında Arnavutköy'de ihtiyaç sahipleri için 167 konut inşa edilecek.

"Toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini yaşıyoruz"

Törende bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini yaşıyoruz. Bu proje kapsamında valimizin değerli çalışmaları var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz kimseyi geride bırakmama anlayışıyla herkesin yanında olduğumuzu bu çalışmayla yanlarında oluyoruz ve hayata geçirmiş oluyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızla beraber RAMS Türkiye'nin birlikte imzalayacağı protokolle valiliğimizin himayelerinde bu projede ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere yönelik 167 sosyal konut inşa edilecek. Bu sosyal konutlarda da öksüz, yetim çocuklarımız aileleriyle beraber bu kardeş aile projesi kapsamında himaye edilecekler" ifadelerini kullandı.

"İsteğimiz yaygınlaşması, başka hayırseverlerimizin de yapması"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yetim olup kendisine ait evi olmayan aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan kriterlerimize göre kişilere Kardeş Aile Projesiyle bir kira desteği vermeye başlamıştık. Bunun tanıtımını yaptığımızda Rams İnşaattan Devran Bey kendisi arayarak Kardeş Aile Projesine destek olmak istediğini ve uygun bir arsa olduğunda buna konut yapacağını bizlere taahhüt etti. Çevre bakanımıza konuyu arz ettiğimizde kendisi hazineye ait bir araziyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza tahsis etti. Bugün de bakanımız geldi. 167 konut yapılacak. İsteğimiz yaygınlaşması, başka hayırseverlerimizin de yapması. Devletimizin ihtiyaç sahipleriyle ilgili birçok konuda desteği var. Ama hayırseverlerin desteği bunu tamamlayıcı nitelikte oluyor" dedi.