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Kadir Gecesi'nde Büyük Çamlıca Camii Dolup Taştı

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İstanbul'da Kadir Gecesi vesilesiyle Büyük Çamlıca Camii vatandaşlarla dolup taştı. Akşam ezanından itibaren camiye akın edenler, dualar edip namaz kıldı.

Kadir Gecesi'nde Büyük Çamlıca Camii doldu taştı

İSTANBUL - İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'ne akın eden vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Kadir Gecesi ülkenin dört bir yanında coşku ve huşu içinde idrak edilirken, İstanbul'da da sembol noktalardan biri olan Büyük Çamlıca Camii cemaatle doldu taştı. Akşam ezanından önce camiye akın eden vatandaşlar, iftarlarını yaptıktan sonra camiye girdi. Yatsı ezanından önce Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Her yaştan vatandaşın geldiği Büyük Çamlıca Camii'nde dualara hep beraber 'amin' denildi.

Ezanının okunmasının ardından yatsı ve teravih namazı kılındı. Öte yandan, caminin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluştu. Caminin dijital mahyalarında Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar yer aldı.

Kadir Gecesi'nde Büyük Çamlıca Camii Dolup Taştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - Genel
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