Kadıköy'de Suç İçerikli Pankart Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi

Kadıköy'de Suç İçerikli Pankart Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi
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Kadıköy'de yapılan etkinlikte suç unsuru taşıyan pankartlarla tutuklanan 3 sanık, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Savunmalarında, etkinlikte bulunduklarını fakat suç işleme niyetlerinin olmadığını belirttiler.

- Kadıköy'de 'suç içerikli pankart' davasında 3 sanık tahliye edildi

İSTANBUL - Kadıköy'de 8 Nisan'da gerçekleştirilen "Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz" isimli etkinlikte suç unsuru taşıyan pankart ve dövizler taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık ve 2 sanık tahliye edildi.

Kadıköy'de 8 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen "Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz" isimli etkinlikte suç unsuru taşıyan pankart ve dövizler taşıdıkları gerekçesiyle hakkında dava açılan Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan'ın yargılanmasına başlandı. Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve çok sayıda vatandaş da destek olmak için adliyeye geldi.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Esila Ayık, Belçika'da üniversite öğrencisi olduğunu, etkinlikte sadece fotoğraf çekmek amacıyla bulunduğunu söyledi. Elindeki dövizi tanımadığı maskeli bir kişinin verdiğini ve yalnızca kısa bir süre taşıdığını belirten Ayık, suç işleme niyeti olmadığını ifade etti. Cezaevinde sağlık sorunları nedeniyle zorlandığını ve eğitimine devam edemediğini söyleyerek tahliyesini talep etti. Sanıklardan Arda Öğüşlü ise etkinliğe konser amacıyla gittiğini, pankartı hazırlamadığını ve sadece kısa süreli elinde tuttuğunu söyledi. Psikolojik tedavi gördüğünü, cezaevinde bu tedaviyi düzenli sürdüremediğini belirterek sınavlarını kaçırdığını ve öğrenimini aksattığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - Genel
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