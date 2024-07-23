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İznik Gölü turkuaza büründü, yamaç paraşütüne akın başladı

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Bursa'da hava sıcaklarının artmasıyla İznik Gölü turkuaz renge büründü. Turistler yamaç paraşütü yapmak ve manzaranın tadını çıkarmak için göle akın etti.

İznik Gölü turkuaza büründü, yamaç paraşütüne akın başladı

BURSA - Türkiye'nin en büyük 5. Gölü olan İznik Gölü turkuaz renge büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, manzaranın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler yamaç paraşütüne akın etti.

Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaza büründü. Turkuazın içinde kalan bazilika ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Maldivler sahillerini aratmayan İznik Gölü'ne gelenlerden kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkardı, kimisi de yamaç paraşütü yaptı. Orhangazi Gürle Dağı'nın 1160 rakımlı tepesine çıkan yamaç paraşütü tutkunları İznik Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde kendilerini özgürlüğe bıraktı.

İznik Gölü'nde yamaç paraşütü etkinliğini başlatan profesyonel yamaç paraşütçüsü Şahin Yılmaz, "Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Bursa Orhangazi Gölyaka Gürle Dağı'nda 1160 metre yükseklikteyiz. Buradan İznik Gölü'nün turkuaz rengini tepeden paraşütle geçeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, İznik Gölü'nün eşsiz manzarası dron ile havadan da görüntülendi.

İznik Gölü turkuaza büründü, yamaç paraşütüne akın başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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