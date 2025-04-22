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İtalyan Şefin Oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Ziyaret Edildi

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İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Mezarı anneannesi tarafından ziyaret edildi. Ziyaret esnasında olayın etkileri ve kayıplar üzerine duygusal söylemler yapıldı.

İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını anneannesi ziyaret etti

İSTANBUL - İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi mezarını anneannesi ziyaret etti.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarını anneannesi ve Sultangazi'de aşçılık yapan Ayhan ziyaret edip dua etti.

Sultangazi'de aşçılık yapan Ayhan Kilaver, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hiç aklından çıkmadığını ve iş yerinden izin alıp geldiğini ifade ederek "Tanımam ama bıçaklandığı günden beri etkisinden çıkamıyorum. 3 çocuk babasıyım. Oğlum Ahmet'in yaşında. Oğluma bakınca sanki Ahmet'i görüyorum. Ciğerimden parça almışlar gibi. Her sabah namaza kalkıp ailesine dua ediyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel
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