İstanbullular Deprem Sonrası Geceyi Parkta Çadırlarda Geçiriyor

İstanbullular geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçiriyor

İSTANBUL - İstanbul'da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi parklarda çadırda geçiriyor. Park içerisindeki vatandaşların kurdukları çadırlar havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremin ardından özellikle açık alanlara ve parklara yoğun bir şekilde akın eden İstanbullular, geceyi dışarıda geçiriyor. Bahçelievler'de bulunan Kuleli Parkı, vatandaşların en çok tercih ettiği alanlardan biri oldu. Parka gelen bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çadır kurdu. Depremin ardından güvenlik endişesiyle dışarı çıkan vatandaşlar, geceyi kurdukları çadırlarda geçirecek. Bazı vatandaşlar soğuk nedeniyle parktan ayrılırken bazıları ise çadırlarda kaldığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.