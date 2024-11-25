İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şöleni

İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şöleni
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İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şöleni
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İstanbul'da yağışın ardından oluşan gökkuşağı, Eminönü'nde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Gökkuşağını cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, bu güzel manzarayı paylaştı.

İstanbul'da gökkuşağı manzarası mest etti

İSTANBUL - İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Eminönü'nde vatandaşlar görsel şöleni cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Eminönü Sahili'nde gözüken gökkuşağı sahilde yürüyen vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonu kameralarla görüntüleyerek manzaranın tadını çıkardı. Sahilde yürüyüş yapan Muhammet Gülten, " Ben burada arkadaşlarımla yürüyüş yapıyordum. Gökkuşağını fark ettim. Gerçekten çok güzel bir manzara. Bugün İstanbul'da hava da çok güzel. Herkes sahile gitmeli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Genel
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