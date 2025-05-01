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İstanbul'da Gökkuşağı ve Günbatımı Görsel Şölen Oluşturdu

İstanbul'da Gökkuşağı ve Günbatımı Görsel Şölen Oluşturdu
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Silivri'de yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, günbatımı ile birleşerek İstanbul'da muhteşem bir manzara oluşturdu. Gökkuşağını gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'da gökkuşağı ve günbatımı mest etti

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı günbatımı ile birleşince görsel şölenr sundu.

İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Silivri'de gözüken gökkuşağı günbatımı ile birleşince vatandaşların ilgi odağı oldu. Gökkuşağı ile günbatımının birlikte görsel şölen oluşturduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - Genel
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