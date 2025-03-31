PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

İstanbul'da Bayram Trafigi Yoğunluğu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. E-5 karayolu ve tramvay duraklarında büyük bir yoğunluk meydana geldi. Vatandaşların kabir ve ev ziyaretleri ile kentteki turistik mekanlara akın etmesi trafiği olumsuz etkiliyor.

Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL - İstanbul'da bayramın ikinci gününde özellikle E-5 karayolu ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Zeytinburnu Cevizlibağ'da, Avrupa ve Anadolu yakaları ile E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Vatandaşlar bayram sebebiyle kabir ve ev ziyaretleri yaparken, kentin tarihi ve turistik mekanları, sahil kesimlerinde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs ile travamvay duraklarındaki yoğunluk ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da Bayram Trafigi Yoğunluğu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.