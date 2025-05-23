İş Adamı İnan Kıraç Hakkında Kaçırılma İddiası Asılsız Çıktı

İş adamı İnan Kıraç hakkında kaçırılma iddiası

İSTANBUL - İş adamı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Aile kaynakları ve hastaneden yapılan açıklamalar, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu.

İş dünyasının önde gelen isimlerinden 87 yaşındaki İnan Kıraç hakkında sosyal medyada ortaya atılan kaçırılma iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kıraç ailesine yakın kaynaklar ile tedavisinin yapıldığı özel hastaneden yapılan açıklamalarda, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Aile kaynakları, Kıraç'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, Kıraç'ın yatırıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.