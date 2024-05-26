İki ünlü isim mezun oldukları okulun öğrencilerine kariyerlerini anlattı

İki ünlü isim mezun oldukları okulun öğrencilerine kariyerlerini anlattı
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İki ünlü isim mezun oldukları okulun öğrencilerine kariyerlerini anlattı
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Oyuncu Cengiz Bozkurt ve opera sanatçısı Hüseyin Likos, mezun oldukları Sakarya'nın Karasu ilçesindeki lisede düzenlenen programa katıldı. Mezun ve öğrencilerle bir araya gelen sanatçılar, kariyer yolculuklarını anlattı.

İki ünlü isim mezun oldukları okulun öğrencilerine kariyerlerini anlattı

SAKARYA - Oyuncu Cengiz Bozkurt ve opera sanatçısı Hüseyin Likos, mezun oldukları Sakarya'nın Karasu ilçesindeki lisede düzenlenen programa katıldı. Mezun ve öğrencilerle bir araya gelen sanatçılar, kariyer yolculuklarını anlattı.

Karasu Lisesinin 1954-2023 mezunlarına yönelik programına katılan Hüseyin Likos ve Cengiz Bozkurt, öğrencilere ve mezunlara kariyerlerine giden süreci anlattı, soruları yanıtladı. Program sonrası konuşan Cengiz Bozkurt, "Eski sınıf arkadaşlarımı görmekten, öğretmenlerimi görmekten ve gözleri ışıl ışıl olan Karasu Lisesi'nin şimdiki öğrencileriyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Karasu'dan ve bu sıralardan çıktığım için de ayrı bir gurur duyuyorum" dedi.

Devlet Opera ve Bale sanatçısı Likos ise yıllar sonra aynı topraklarda ve aynı heyecanla arkadaşlarıyla buluştuğunu ifade ederek, "İsimler hafızalardan gitmiş ama yeniden birbirimizi görmek bizi çok mutlu etti. Gençlerle beraber olmak ve birikimlerimizden onlara bir şeyler anlatmak da bize heyecan verdi. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kariyer programının ardından iki ünlü isim, mezun ve öğrencilerden oluşan yaklaşık bin kişinin yer aldığı geleneksel pilav günü etkinliğine de katıldı. Likos ve Bozkurt, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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