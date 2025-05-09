Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Adliye'de Yargılanıyor
Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla adliyeye geldi. Her iki isim için 4'er yıl hapis cezası talep ediliyor.
Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu adliyede
İSTANBUL - Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu,menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere Çağlayan'da bulunan adliye binasına geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel