Gümüşhane'de Kar Eğlencesi: Pikapla İlçeyi Turladılar

Pikabın arkasına bağladıkları lastiklerle kar üstünde tüm ilçeyi turladılar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kar yağışını fırsat bilen bir arkadaş grubu pikabın arkasına bağladıkları araç lastikleriyle tüm ilçeyi turlayarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkisini gösteren kar yağışını fırsat bilen bir grup kafadar pikap arkasına bağladıkları araç tekerlekleriyle tüm ilçeyi turladı. Kar yağışının etkisini göstermesiyle karla kaplanan ilçe içerisindeki yollarda şarkılar söyleyerek eğlenen ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerin o anları büyük ilgi görürken, izleyenleri ise güldürdü.

Arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Ömer Kesler, arkadaşlarıyla birlikte çok eğlenceli vakit geçirdiklerini ve ilçedeki vatandaşların da kendilerini meraklı gözlerle izlediğini söyledi.