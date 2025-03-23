Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi

İBB'ye kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında karar verildi
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

Gümüşhane'de Kar Eğlencesi: Pikapla İlçeyi Turladılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde kar yağışını fırsat bilen bir grup genç, pikabın arkasına bağladıkları lastiklerle ilçeyi turlayarak keyifli anlar yaşadı. Eğlenceli dakikalarını sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, izleyenlere neşeli anlar sundu.

Pikabın arkasına bağladıkları lastiklerle kar üstünde tüm ilçeyi turladılar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kar yağışını fırsat bilen bir arkadaş grubu pikabın arkasına bağladıkları araç lastikleriyle tüm ilçeyi turlayarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkisini gösteren kar yağışını fırsat bilen bir grup kafadar pikap arkasına bağladıkları araç tekerlekleriyle tüm ilçeyi turladı. Kar yağışının etkisini göstermesiyle karla kaplanan ilçe içerisindeki yollarda şarkılar söyleyerek eğlenen ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerin o anları büyük ilgi görürken, izleyenleri ise güldürdü.

Arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Ömer Kesler, arkadaşlarıyla birlikte çok eğlenceli vakit geçirdiklerini ve ilçedeki vatandaşların da kendilerini meraklı gözlerle izlediğini söyledi.

Gümüşhane'de Kar Eğlencesi: Pikapla İlçeyi Turladılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title