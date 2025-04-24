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Göçerlerin Faraşin Yaylası Yolculuğu Başladı

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Şırnak'ta göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Faraşin Yaylası'na gitmek için zorlu bir yolculuğa çıktı. Binlerce küçükbaş hayvanla birlikte yapılan bu göç, doğal zenginlikler ve temiz su kaynaklarıyla hayvanlar için ideal bir ortam sunan yaylaya ulaşmayı hedefliyor.

Göçerlerin Faraşin Yaylası yolculuğu başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ta göçerler, Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylasına çıkmak için yola çıktı.

Havaların ısınmasıyla göçerler, binlerce küçükbaş hayvanını Şırnak'ın zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip Faraşin Yaylası'na götürmek için zorlu yolculuğa başladı. Göçerler, gece saatlerinde konaklayarak gündüz yeniden yola koyuluyor. Göçün hedefi olan Faraşin Yaylası, serin havası ve bol su kaynaklarıyla hayvanlar için ideal bir ortam sunuyor.

Göçerler, yaklaşık 3 ila 4 ay boyunca bu yaylada konaklıyor. Yayladaki otlakların kalitesi ve temiz su kaynakları sayesinde hayvanların sağlıklarının da daha iyi olduğu belirten 19 yaşındaki Sinan Öten, "Faraşin Yaylasına gidiyoruz. Yaklaşık 1 ay boyunca yolda kalacağız. Hayvanlarımızı Faraşin Yaylasına götüreceğiz. Yolda kurtlar ile karşılaşıyoruz. Gece duruyoruz, gündüz tekrardan yola çıkıyoruz. Yaylada yaklaşık 3-4 ay kalacağız. Bazı yolları kolay bir şekilde geçiyoruz, bazı yollarda hem biz hem hayvanlarımız zorlanıyor. Çok güzel bir meslek, babam bu mesleği yaptı ben de babamın mesleğini devam ettiriyorum. Hiç okula gitmedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Genel
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