Galata Kulesi'nde İstanbul'un Fethi İçin Işık Gösterisi

Galata Kulesi'nde İstanbul'un fethine özel ışık gösterisi gerçekleştirildi

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'un Fethinin 572. Yılı dolayısıyla, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

İstanbul'un Fethinin 572. Yılı dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştiren gösteride kule üzerine dalgalanan Türk Bayrağı ve "İstanbul'un Fethinin 572. Yılı Kutlu Olsun - 1453" yazısı yansıtıldı. Işıkların etkisiyle kırmızıya bürünen kuleyi gören, çevredeki yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Işık gösterisine yoğun ilgi gösterenler o anları cep telefonlarına çekerek kaydetti.