Galata Kulesi'nde İstanbul'un Fethi İçin Işık Gösterisi

Galata Kulesi'nde İstanbul'un Fethi İçin Işık Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'un Fethinin 572. yılı kapsamında Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen özel ışık gösterisi, vatandaşların büyük ilgisini topladı. Kule, gösteride Türk Bayrağı ve 'İstanbul'un Fethinin 572. Yılı Kutlu Olsun - 1453' yazısıyla ışıklandırıldı.

Galata Kulesi'nde İstanbul'un fethine özel ışık gösterisi gerçekleştirildi

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'un Fethinin 572. Yılı dolayısıyla, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

İstanbul'un Fethinin 572. Yılı dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştiren gösteride kule üzerine dalgalanan Türk Bayrağı ve "İstanbul'un Fethinin 572. Yılı Kutlu Olsun - 1453" yazısı yansıtıldı. Işıkların etkisiyle kırmızıya bürünen kuleyi gören, çevredeki yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Işık gösterisine yoğun ilgi gösterenler o anları cep telefonlarına çekerek kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.