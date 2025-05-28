Eve Girmeye Çalışan Yılan Son Anda Yakalandı

Eve Girmeye Çalışan Yılan Son Anda Yakalandı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Mehmet Kıran, bir eve girmeye çalışan yılanı son anda fark ederek zarar vermeden yakaladı ve doğal ortamına geri bıraktı.

Eve girmeye çalışan yılan son anda yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir eve girmeye çalışan yılan yakalandı.

Lapseki ilçesine bağlı Kundakçılar köyünde bir eve girmeye çalışan yılanı Mehmet Kıran son anda fark etti. Kıran, yılanı eve girmeden yakaladı. Kıran zarar vermeden yakaladığı yılanı evin doğal ortamına geri bıraktı. Mehmet Kıran, yakaladığı yılanla poz vermeyi de unutmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - Genel
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