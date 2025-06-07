Eminönü'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Eminönü'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu
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İstanbul'un tarihi noktalarından Eminönü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yerli ve yabancı turistlerin merkezi haline geldi. Vapur iskeleleri ve çevresinde yoğun kalabalık oluştu.

Tarihi Eminönü'nde bayram yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'un tarihi turistik noktalarından Eminönü Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Vapur iskeleleri ve çevresinde oluşan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramını İstanbul'da geçiren vatandaşlar tarihi turistik noktalardan Eminönü'nü tercih etti. Bayramlarının ikinci gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar Eminönü'ne gelerek sevdikleriyle vakit geçirdi. Vapur iskeleleri ve çevresinde de yoğunluk oluştu. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
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