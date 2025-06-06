Edirnekapı Şehitliğinde hüzünlü bayram

Edirnekapı Şehitliğinde hüzünlü bayram
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Edirnekapı Şehitliğinde hüzünlü bayram Kurban Bayramının birinci gününde şehit aileleri ve yakınları, Edirnekapı Şehitliğinde yatan şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Edirnekapı Şehitliğinde hüzünlü bayram

İSTANBUL - Kurban Bayramının birinci gününde şehit aileleri ve yakınları, Edirnekapı Şehitliğinde yatan şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliğine kurban bayramının ilk gününde şehit yakınları ve aileleri kabirleri ziyaret etmek için sabahın erken saatlerinde akın etti. Bayram namazı sonrası kabirleri ziyaret eden aileler, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti. Şehit aileleri ve yakınlarından her yaştaki kişiler, kabir başında dua ederek şehitler ile bayramlaştı.

"Her sene olduğu gibi bu senede kendisini ziyarete geldik"

Her bayram şehit kabrini ziyaret ettiklerini söyleyen Numan Serdar Kösen, "Şehitlikte yatan dayımın kabrini ziyaret etmeye geldik. 1997 yılında şehit oldu. Her sene olduğu gibi bu senede kendisini ziyarete geldik. Bizim için önemli bir gün yalnız bırakmak istemedik. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

"Bizim bayramımız sevincimiz, üzüntümüz, kederimiz burası"

Şehit ailesinden Ahmet Kösen, "Bayram bizim için burası demektir. Şehidimiz Güven Kösen burada yatıyor. Bizim bayramımız sevincimiz, üzüntümüz, kederimiz burası. Her bayram buradayız. Maalesef kendisi şehit oldu. Onu kaybetmedik, kazandık. Burası bizim cennet bahçesinden bir bahçe" şeklinde konuştu.

Şehitlikte bayram boyunca ziyaretlerin süreceği öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
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