Diyarbakır'da Leylekler Yuvalarına Döndü

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Diyarbakır'da karayolu üzerindeki yüksek gerilim hatları, bu bahar leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 5 bin kilometrelik göç yolculuğu sonrasında leylekler yuvalarına döndü ve yavrularını beslemeye başladı.

Diyarbakır'da leylekler yuvalarına döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da karayolu güzergahındaki yüksek gerilim hatları, bu yıl da leyleklere ev sahipliği yapıyor. Nil Vadisi, Etiyopya, Somali ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 5 bin kilometrelik göç yolculuğunun ardından gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu baharda yuvalarına döndü.

Dicle Nehri kıyısında yer alan bölgede yapılan gözlemlere göre, yüksek gerilim hatları üzerinde 50'nin üzerinde leylek yuvası bulunuyor. Göç sonrası ilk gelen erkek leylekleri dişiler takip etti ve kuluçka ile yavrulama dönemi tamamlandı.

Leylekler, yavrularını besliyorlar. Her yuvada ortalama iki yetişkin leylek ve 3-4 yavru bulunuyor. Yavrular önümüzdeki aylarda uçmaya başlayacak ve sonbaharla birlikte yeniden göç yoluna çıkacaklar. Leyleklerin bu döngüsel yaşamı, bölge halkı tarafından da ilgiyle izleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
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