Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 43 Dereceyi Gördü

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Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 43 Dereceyi Gördü
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Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlara yöneldi. Meteoroloji, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artacağını belirtti.

Sıcaklar kavurmaya başladı: Termometreler 43 dereceyi gösterdi

DİYARBAKIR - Yaz mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Otomobil termometreleri ise 43 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklık nedeniyle vatandaşlar serinleyebilmek için gölgelik alanlara yöneldi.

Sıcaklıktan bunalan vatandaşlardan kimi kent merkezindeki tarihi surların dibinde oturarak serinlemeye çalışırken, kimileri ise camilerin serin ortamında uzanarak dinlenmeyi tercih etti. Vatandaşlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağı uyarısında bulundu. Otomobil içerisinde bulunan termometreler ise 43 derece sıcaklığı gösterdi.

Ulu Cami İmamı ve cami rehberi olarak görev yağan Vedat Orak, camideki tüm klimaların çalıştığını ve içerisinin serin olduğunu ifade etti. Orak, "Vatandaşlar rutin olarak geliyorlar. Alıştıkları için, sabit cemaat olduklarından dolayı birde evleri uzakta olan cemaatlerimiz var. Her sabah gelip ibadetlerini gerçekleştirip camide dinlenip, ibadetlerini tekrardan gerçekleştirip ibadet sonunda evlerine gidiyorlar" dedi.

Camide uzanıp, yatmanın uygun olmadığını belirten Orak, "Gelsinler, bu şekilde gelsinler. Yeter ki camiye gelsinler. Gelip burada dinleniyorlar, ibadetlerini yapıyorlar evlerine gidiyorlar. Her türlü konuda da vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz yeter ki gelsinler. Mevlana'nın dedi gibi 'Ne olursan ol, yine de gel' camilerimiz açık elhamdülillah" şeklinde konuştu.

Cami cemaatlerinden Mehmet Dedeoğlu, havanın 40 dereceyi geçtiğini dile getirdi. Dedeoğlu, "Öğle namazı için Ulu Cami'ye geldim şimdide burada dinleniyorum ikindi namazına kadar, namazımı kılıp evime gideceğim" dedi.

Bir diğer vatandaş Osman Çelik ise, havanın çok sıcak olduğunu söyledi. Çelik, "Sıcaktan dayanamıyorum. Soğuk havayı seviyorum ama sıcağı hiç sevmiyorum. Kimi 40 derece diyor kimi 39 derece diyor ama çok sıcaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
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