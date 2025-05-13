Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek

Trump, İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Ankara'da konser verecekti, bakanlık iptal etti
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Dijital İstanbul Projesi'nin İlk Etabı Tamamlandı

Dijital İstanbul Projesi'nin İlk Etabı Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki 597 tarihi camiye karekod destekli bilgilendirme panoları asıldı. 'Dijital İstanbul' projesi ile kültürel mirasın dijital rehberlik hizmeti sunması hedefleniyor.

Dijital İstanbul Projesi'nin ilk etabı tamamlandı

İSTANBUL - İstanbul'daki 597 tarihi camiye, 5 farklı dilde "Karekod ile bilgilendirme panoları" asıldı.

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan akıllı şehir uygulaması "Dijital İstanbul" projesinin ilk etabı tamamlandı. Projeyle İstanbul'daki tarihi 597 camiye karekod panoları asıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 farklı dilde hazırlanan içeriklerde eserlerin; tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine ilişkin yazılı ve sesli bilgilendirmeler bulunuyor.

Projenin 2. Etabı: Türbeler

Ziraat Katılım'ın katkılarıyla ocak ayında hayata geçirilen projenin ilk etap çalışmaları, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Dijital İstanbul Projesinin ikinci etabında ise İstanbul'daki tarihi eser statüsünde bulunan 226 türbe yer alıyor. Dijital İstanbul'un 2. Etap çalışmaları, önümüzdeki günlerde başlayacak.

Akıllı şehir projesi: "Dijital İstanbul"

İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen Akıllı Şehir Projesi "Dijital İstanbul", kültürel mirasımızı keşfetmek isteyen herkese dijital rehberlik hizmeti sunuyor. Projeyle, İstanbul'daki tescilli kültür varlıklarımızın tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine dair bilgilere, doğru, hızlı ve anlaşılabilir şekilde ulaşılması sağlanıyor.

Web Sitesiden de erişime açık

Tarihi eserlere ait bilgilerin yer aldığı www.dijitalistanbul.org sitesi, ziyaret öncesinde eserler hakkında bilgi edinmek isteyen yerli ve yabancı turistler için hazırlandı. Eserlerin girişine yerleştirilen karekod panoları ise 60 metreden okunabilecek şekilde dizayn edilerek ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi

Liverpool, Arnold'ın yerine öyle bir sağ bek alıyor ki...
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.