Depremde 3 evladını kaybeden Taha Duymaz'ın annesinin buruk Anneler Günü

Depremde 3 evladını kaybeden Taha Duymaz'ın annesinin buruk Anneler Günü
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Depremde 3 evladını kaybeden Taha Duymaz'ın annesinin buruk Anneler Günü
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Hatay'da asrın felaketinde 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, Anneler Günü'nü buruk geçiriyor. Acı dolu anne, 'Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi' dedi.

Hatay'da asrın felaketinde 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, Anneler Günü'nü buruk geçiriyor. Acı dolu anne, "Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi" dedi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti. Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi'nde defnedilmişti. Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz, Anneler Günü'nü buruk yaşıyor. Bütün gün ağlayarak evlatlarının hasretiyle yaşayan anne Duymaz, "Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi" diyerek geçtiğimiz yıllarda yaşadığı güzel günleri yad etti.

Yaptığı yemeklerle fenomen olan evladı Taha Duymaz'ın Anneler Günü'nde kendisine hediye getirmeyi ihmal etmediğini söyleyerek Meryem Duymaz, "Umut, Melek ve Taha 3 evladım da depremde vefat etti. Halası ve kocası da aynı odada 5 kişi vefat ettiler. Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi. Bir defa bilezik getirdi, bir defa saat getirdi. Bir anneler gününde de elbise aldı. Çok zor, rabbim kimsenin başına vermesin. Bütün gün evde ağladım. Taha olsaydı, bana bir sürü hediye getirirdi" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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