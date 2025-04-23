Deprem Sonrası İstanbul'da Park ve Bahçeler Çadırlarla Dolduruldu
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Güngören'de birçok vatandaş, geceyi geçirmek için park ve bahçelere çadır kurdu. Paniğe kapılan vatandaşlar, evlerine girmek istemedi.
Depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere çadır kurdu
İSTANBUL - İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Güngören'de vatandaşlar, geceyi geçirmek için park ve bahçelere çadır kurdu.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğiyle vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Bazı vatandaşların geceyi geçirmek için çadır kurduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel