Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel