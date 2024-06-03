Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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