Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı içinde kıvranan genç kızı böyle teselli etti: Sen benim evladımsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun 12 Ekim'de hayatını kaybettiği kazada yaralanan AK Parti 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök'ün, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı kızı Ayşenur Gök'e Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"SEN BENİM EVLADIMSIN"

Ziyaret esnasında acı içinde kıvranan Ayşenur Gök'ü teselli etmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen benim evladımsın. Şimdi ben sana geldim, iyileştikten sonra ben de seni Külliye'ye bekliyorum" dedi.