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Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı içinde kıvranan genç kızı böyle teselli etti: Sen benim evladımsın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında yaralanan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Acı içinde kıvranan Gök'ü teselli etmeye çalışan Erdoğan'ın "Sen benim evladımsın" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun 12 Ekim'de hayatını kaybettiği kazada yaralanan AK Parti 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök'ün, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı kızı Ayşenur Gök'e Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"SEN BENİM EVLADIMSIN"

Ziyaret esnasında acı içinde kıvranan Ayşenur Gök'ü teselli etmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen benim evladımsın. Şimdi ben sana geldim, iyileştikten sonra ben de seni Külliye'ye bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı içinde kıvranan genç kızı böyle teselli etti: Sen benim evladımsın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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Yorumlar (21)

Emin Cakir:

Ak partili kim varsa senin evladında sana oy vermeyen üvey evlat oluyor değilmi.

360
219
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Selim AYDOĞAN:

Sanki yürüyen bir ölü gördüm

118
182
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Enson Reis Rte:

Chpliker bi sussun..chnin yasak asklarindan dizi izlemeye firsat bulamiyoruz artik

98
144
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man over:

Keşke acı içinde kıvranan Türkiye gerçeklerini görmezden gelmese.

122
60
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Mustafa Yaşar:

Vatandaşıda sev

91
46
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CAN Işık:

başka gencecik kızın burnunu kıran gençlik kolları ne olacak ?????

103
17
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Elban Özmen:

FOSİLLL

32
44
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SUNSET null:

asıl şimdi duaya ihtiyacı olacak

40
24
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Orhan Demir:

secim yaklasiyor

30
18
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Zafer Ayyıldız:

l.z{eacc8f6 VFED..CL. .F....ID 0,168-792,582 #7f0a005b app:id/answerText aid=1073741827}

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yanıtYanıtla
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