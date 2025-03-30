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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrasında cemaatin bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiide açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemaatin bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - Genel
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