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Çanakkale Jandarması İhtiyaç Sahibi Aileye Destek Oldu

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, evsiz ve yardıma muhtaç bir ailenin barınma sorununa çözüm bularak onlara güvenli bir yuva sağladı. Aileye yeni eşyalar temin edildi ve kıyafet desteğinde bulunuldu.

Çanakkale jandarmasından ihtiyaç sahibi aileye sıcak yuva

Çanakkale'de jandarma yardıma muhtaç aileye sahip çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında evsiz ve yardıma muhtaç bir aileye sahip çıkarak örnek bir dayanışma sergiledi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, topluma hizmet misyonunun bir parçası olarak, ihtiyaç sahibi bir aileye anlamlı bir yardımda bulundu.

Topluma hizmet anlayışıyla hareket eden jandarma ekipleri, barınma sorunu yaşayan aileye güvenli ve yaşanabilir bir ortam sağladı.

Ailenin yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla ev temizliği yapılarak, yeni eşyalar temin edildi. Ayrıca aile fertlerine kıyafet desteğinde de bulunuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YÜKSEL - Genel
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