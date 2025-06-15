Çanakkale'de Polis, LGS'ye Geç Kalan Öğrencilere Yardımcı Oldu

Çanakkale'de LGS sınavına geç kalan öğrencileri polis yetiştirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de LGS sınavına geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından okullarına yetiştirildi.

Çanakkale'de, Liselere Geçiş Sistemi sınavının ilk oturumuna geç kalan adayların yardımına polisler koştu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, LGS sınavına girecek öğrencilere yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı. Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Adaylar da polis ekiplerine teşekkür etti.

Öğrenciler sınava girdikten sonra veliler de bahçede heyecanlı bekleyişe başladılar. Bazı veliler ise öğrencilerinin sınavda başarılı olması için dualar okudu.