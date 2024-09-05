Bu da oğlak yeme yarışması: 10 kilo oğlağı çiğnemeden yediler

Bu da oğlak yeme yarışması: 10 kilo oğlağı çiğnemeden yediler
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Bu da oğlak yeme yarışması: 10 kilo oğlağı çiğnemeden yediler
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen oğlak yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada birinci olan grup 10 kilo eti 10 dakikada yiyerek yarışmanın galibi oldu.

Bu da oğlak yeme yarışması: 10 kilo oğlağı çiğnemeden yediler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen oğlak yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak yemenin özendirilmesi için Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya üç grup olmak üzere, her ekipten beşer kişi katıldı. Yarışma öncesinde 10 kilogramdan oluşan pişmiş oğlak eti, masalarda hazırlanarak, 3 gruptan oluşan yarışmacılar masaların başına alındı.

Çiğnemeden yediler

Yarışma startı verildiğinde, yarışmacılar adeta etleri çiğnemeden mideye indirmeye çalıştı. Kıyasıya oğlak eti yeme mücadelesinde birinci olan grup 10 kilo eti 10 dakikada yiyerek yarışmanın galibi olurken, diğer 2 grup ise 2. ve 3. oldu. Yarışma sonrasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Oğlak yeme yarışmasında birinci olan gruptan Yılmaz Songün yaptığı açıklamada, amaçlarının eğlenmek olduğunu ifade ederek, "Çok zorlandık, oğlağı yiyip bitirmeye çalıştık. Karnımızda toktu. Amaç eğlence yani" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
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