Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi duyurdu! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında muhalefete sert sözler
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bayramda Güneşli Hava, Bebek Sahili'ni Doldurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde güneşli havayla birlikte İstanbullular Bebek Sahili'nde bir araya geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar bayramın ilk gününde Bebek Sahili'ne akın etti

Bayramın ilk gününde İstanbullular Bebek Sahili'ni doldurdu

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Bebek Sahili'ne akın etti. Sahil havası alarak yürüyüş yapan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Bebek Sahili'ne akın etti. Şehir dışına çıkamayıp, bayramı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, hem sahil şeridinde yürüyüş yaptı hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Öte yandan çocuklarını da güzel havadan faydalandırmak isteyen aileler keyifli anlar yaşadı, bazıları ise evcil hayvanlarıyla yürüyüş yapmak üzere soluğu sahilde aldı.

Bayramda Güneşli Hava, Bebek Sahili'ni Doldurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.