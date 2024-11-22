Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm, Yan Binanın Yatak Odasını Açıkta Bıraktı

Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm, Yan Binanın Yatak Odasını Açıkta Bıraktı
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Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm, Yan Binanın Yatak Odasını Açıkta Bıraktı
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İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina, yanındaki dairenin yatak odasının duvarına zarar verdi. Yıkım sırasında, binanın duvarının yok olduğu anlaşıldı ve dairede yaşayan kişi olası bir tehlike atlattı.

Bahçelievler'deki kentsel dönüşüm için yıkılan bina, yan binanın duvarına zarar verdi

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir bina kentsel dönüşüm çerçevesinde özel bir şirket tarafından yıkıldı. Binanın yıkımı sırasında binanın duvarının olmadığı ortaya çıkarken, yıkım sonrası binanın yatak odası açıkta kaldı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Neşe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina kentsel dönüşüm çerçevesinde özel bir şirket tarafından yıkımına başlandı. İş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada binanın giriş katında bulunan dairenin yatak odasının duvarını yıktı. Yıkım çalışmaları esnasında yıkılan duvarın, yıkımı yapılan binanın duvarı olduğu belirlendi. Binanın duvarlarının aynı olması nedeniyle binanın yatak odası duvarsız kaldı.

Dairede oturan Zeki Serttaş, "O esnada evde kimse yoktu. Evde birileri olsaydı zarar görecek. Gece çalıştığımız için evde değildik. Tam duvarın dibinde yatıyorum. O esnada olsaydım zarar görecektim" dedi.

Branda ile örtülen ve duvarı yıkılan dairenin duvarı ise binanın yıkımını gerçekleştiren firma tarafından örüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel
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