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Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu

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Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 şehit için hatim duası okundu.

Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 şehit için hatim duası okundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında, 251 şehit için hatim duası okundu. Öğlen namazından önce gerçekleştirilen programa İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrasında kılınan öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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