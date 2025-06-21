Anne ve Oğul Aynı Sınavda Heyecanı Paylaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 49 yaşındaki Elif Yakar Göksu, 19 yaşındaki oğlu Selimhan Göksu ile birlikte YKS'ye girerek aynı heyecanı yaşadı. Elif Hanım, oğlunun eğitimine destek olmak için aynı okulda sınava girmeyi tercih ettiğini belirtti.

Anne oğul aynı okulda sınava girdiler

49 yaşındaki kadın 19 yaşındaki oğluyla aynı heyecanı yaşadı

Yıldırım ilçesindeki sınav stresini yaşayanlar arasında abi kardeşler de vardı

BURSA - Bursa'da 49 yaşındaki bir kadın 19 yaşındaki oğluyla birlikte YKS'ye girdi. Gazetecilik okumak isteyen anne Elif Yakar Göksu, oğlundan daha heyecanlı olduğunu söyledi.

Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik AnadoluLisesi'nde farklı bir heyecan vardı. 49 yaşındaki Elif Yakar Göksu 19 yaşındaki oğlu Selimhan Göksu ile birlikte sınava girdi.

Oğlundan daha fazla heyecanlı olduğunu ifade eden Elif Yakar Göksu, "İki heyecanı birden yaşıyorum. Hem oğlum hem kendim adına mutluluk verici. Aynı okulda sınava girmemiz de çok güzel oldu. Ben geçen yıl Marmara Üniversitesi basın bölümünü kazandık. Sağlık sorunlarından dolayı ara verdim. Bu sene gazetecilik düşünüyorum" dedi.

19 yaşındaki Selimhan Göksu da annesinin sınavda rakibi olduğunu belirterek, "Annemin de istediği bölümü kazanmasını isterim. Annemle birlikte aynı okulda sınava girmek beni rahatlatıyor. Mühendislik istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan aynı okulda 19 yaşındaki Erdoğan Menteş ve 21 yaşındaki ağbisi İlker Menteş de birlikte sınava girdiler. Anne Nurcan Menteş de onların heyecanına ortak oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.