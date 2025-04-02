Adıyaman'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman'da sağanak yağış

ADIYAMAN - Adıyaman'da, aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın kent merkezinde ve bazı ilçelerinde aniden başlayan şiddetli yağmur yaklaşık 20 dakika etkisini sürdürdü. Etkili olan yağıştan dolayı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hayatı olumsuz etkileyen ve yaklaşık 20 dakika süren yağış yerini daha sonra kapalı bir havaya bıraktı.