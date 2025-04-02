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Adıyaman'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Adıyaman'da yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu ve hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Adıyaman'da sağanak yağış

ADIYAMAN - Adıyaman'da, aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın kent merkezinde ve bazı ilçelerinde aniden başlayan şiddetli yağmur yaklaşık 20 dakika etkisini sürdürdü. Etkili olan yağıştan dolayı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hayatı olumsuz etkileyen ve yaklaşık 20 dakika süren yağış yerini daha sonra kapalı bir havaya bıraktı.

Adıyaman'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Genel
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