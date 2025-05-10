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Adana'da Sokak Ortasında Açıkta Et Satışı Tepki Topladı

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Adana'da bir kişinin sokak ortasında açıkta et satışı yapması, vatandaşlardan ve Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan büyük tepki aldı. Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, bu görüntülerin utanç verici olduğunu ifade ederek, denetimlerin artırılmasını istedi.

Hindistan'ı aratmayan görüntülere vatandaştan tepki yağdı

Adana'da bir kişinin sokak ortasında et satarak Hindistan'ı aratmayan görüntülere neden olmasına vatandaş ve kasaplar odası başkanı tepki gösterdi

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur:

"Bu görüntü utanç verici etler dolapta muhafaza edilmeli"

Vatandaş Fazlı Mete:

"O eti satan insan olamaz"

ADANA - Adana'da bir kişinin sokak ortasında et satarak Hindistan'ı aratmayan görüntülere neden olmasına vatandaş ve kasaplar odası başkanı tepki gösterdi. Bir vatandaş, "O eti satan insan olamaz" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesinde bir kişi sokak ortasında açıkta et satması görenleri hayrete düşürdü. Adana gibi sıcak bir ilde açıkta et satılmasına vatandaşlarda tepki gösterip bu anları cep telefonu ile çekip sosyal medyada yaydı. Bu duruma tepkiler çığ gibi büyürken, Adana Hindistan'a benzetildi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "O görüntüleri bizlerde hayretler içerisinde izledik. Adana sıcak olduğu için o etlerin muhakkak dolapta muhafaza edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde havalar daha da ısınacak ve bu görüntülerin Adana'da olmaması gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü ile konuyu paylaştık. İlgili zabıta müdürlüğünün denetimlerini arttırmasını istiyoruz. Zabıta, sokaklarda ve pazarlarda daha etkin olursa bu görüntüler olmaz. O görüntüyü ilk izlediğimde Hindistan sandım ancak açıklamayı okuyunca Adana olduğunu öğrendim. Bu görüntü utanç verici, aynı şeylerin olmamasını istiyoruz. Bu denetimler zabıtanın işi o nedenle Seyhan ve Yüğreğir'de daha etkin olunması gerekiyor" dedi.

Fazlı Mete, isimli vatandaş ise görüntüleri izleyince tepkisini gizleyemeyerek, "O eti satan kişi insan olamaz. O etlerin dolapta saklanması gerekiyor. Bu görüntüleri görünce yoksul ve fakir ülkeler aklıma geldi" diye konuştu.

İbrahim İlhan ise, "Böyle et satılmaz. Kapalı bir alanda satış yapılması gerekiyor. Adana sıcak bir il, insan sağlığı için çok tehlikeli bir görüntü. Bu gıda maddesi ve soğuk bir alanda saklanması gerekiyor. Afganistan ve Hindistan'a benziyor görüntüler" dedi.

Nihat Canlı Işık, ise "Bu şekilde et satılmaz, ne olduğu bile belli değil. İnsanlar için çok tehlikeli bir durum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Genel
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