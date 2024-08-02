Adana'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Adana'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Adana'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

ADANA - İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana'da Sabancı Merkez Camii'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, cuma namazının ardından Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Mehmet Taşçı kıldırırken, namazın ardından Haniye ve şehitler için dua edildi.

"Korkakça, Haniye'yi şehit edenleri lanetliyoruz"

Cenaze namazının ardından Milli Toplum Platformu basın açıklaması gerçekleştirdi. Milli Toplum Platformu adına basın açıklamasını okuyan Platform Başkanı Ahmet Yılmaz, "Filistin direnişinin sembolü, Hamas Siyasi Büro Şefi ve İsrail Başbakanı İsmail Haniye siyonist İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit edildi. Korkakça, Haniye'yi şehit edenleri lanetliyoruz. Siyonist İsrail eylemlerini destekleyen ABD ve tüm zalimleri lanetliyoruz. Zalime meyleden kalbiniz, alkışlayan elleriniz kurusun. Zulüm üzere kurulmuş devletleriniz mahvolsun. Şehidimiz hayatının her dakikasını Filistin özgürlüğü için harcamış, mücadelesine hepimizin şahitlik ettiği onurlu bir mücahit, büyük bir liderdir. Şehadet aşkıyla yaşadı, şehadet şerbetine nail oldu. Nesillere, çağlara şehadet aşkıyla seslendi. Filistin'in yiğit evladı Haniye, büyük bir komutan, ümmetin gurur duyduğu bir kahramandır" dedi.

Gıyabi cenaze namazına İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokolde katıldı.

Öte yandan Kozan ilçesinde tarihi Hoşkadem Camii'nde de Cuma namazı sonrası Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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