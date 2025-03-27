Adana'da Çocuklara 'Bayram Tıraşı' Sürprizi

Adana'da çocuklara bayram sürprizi

Adana'nın Feke ilçesi kırsalındaki okullarda eğitim gören çocuklara, kaymakamlık koordinesinde gönüllü olarak okullara giden kuaförler tarafından 'bayram tıraşı' yapıldı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesi kırsalındaki okullarda eğitim gören çocuklara sürpriz yapıldı, okullarına giden kuaförler 'bayram tıraşı' yaparak sevinçlerine ortak oldu.

Feke ilçesinde bin rakımlı kırsal mahallelerdeki öğrenciler bayram sevincini erken yaşadı. Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde ilçedeki gönüllü kadın ve erkek kuaförlerini, öğrencilerin ayağına götürdü. Özellikle mahallelerin ilçe merkezine uzak olması nedeniyle hiç kuaföre gidemeyen kız çocukları büyük sevinç yaşadı. Hayallerindeki saç tasarımlarını anlatan kız çocukları başta olmak üzere tüm öğrenciler bayram tıraşı oldu. Çocuklara hediyeler de verildi.

Öğrenciler bayram hediyeleri ve kuaför hizmetinden çok mutlu olduklarını belirterek Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Kaymakamlık koordinesinde gönüllü olarak bir araya geldikleri belirten kuaförler de, çocukların bayram öncesinde yüzlerini güldürdükleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Daha önce 'Benim Okulum Benim Berberim' projesi kapsamında köy okullarındaki erkek öğrenciler için tıraş yapıldığını hatırlatan Vakıf Müdürü Fatih Akça ise, "Kız öğrencilerimizin de talebi üzerine bu etkinliğimize bu kez kuaför arkadaşlarımız da geldi. Ramazan Bayramı öncesi kız ve erkek öğrencilerimizin saç kesimleri yapıldı. Daha sonra öğrencilerimizle bayramlaşarak erken bir bayram sevinci yaşadık" dedi.