Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Mali Hizmetler Daire Başkanımız Cahit Şahin ile Birlikte Bala Tınaztepe Ortaokulunu Ziyaret Etti.
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Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Mali Hizmetler Daire Başkanımız Cahit Şahin ile Birlikte Bala Tınaztepe Ortaokulunu Ziyaret Etti.

Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Mali Hizmetler Daire Başkanımız Cahit Şahin ile Birlikte Bala Tınaztepe Ortaokulunu Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK; Bala Kaymakamı Sayın Ramazan YILDIRIM, Mali Hizmetler Daire Başkanımız Sayın Cahit ŞAHİN ve Bala Belediye Başkanı Sayın Ahmet BURAN ile birlikte öğrencilerin Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK; Bala Kaymakamı Sayın Ramazan YILDIRIM, Mali Hizmetler Daire Başkanımız Sayın Cahit ŞAHİN ve Bala Belediye Başkanı Sayın Ahmet BURAN ile birlikte öğrencilerin Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Sayın ÇOLAK öğrencilere kitap hediye ederek, dinlenmelerinin yanında yaz tatilini bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Genel Müdürümüz Sayın ÇOLAK Bala Belediye Başkanlığını da ziyaret ederek Başkan Sayın Ahmet BURAN ile görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Mali Hizmetler Daire Başkanımız Cahit Şahin ile Birlikte Bala Tınaztepe Ortaokulunu Ziyaret Etti. - Haberler
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