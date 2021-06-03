Genel Müdür Aslay, İLBANK Genel Müdürlüğünü ziyaret etti
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Genel Müdür Aslay, İLBANK Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Genel Müdür Aslay, İLBANK Genel Müdürlüğünü ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile birlikte Ankara'da İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Manisa'da yapılacak yatırım ve projeler değerlendirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay ile Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Aslay, MASKİ'nin il genelindeki projeleri hakkında İLBANK Genel Müdürü Büyük ile fikir alışverişinde bulundu. Projeler ve kredi çalışmalarının da değerlendirildiği görüşmede, Manisa'da hayata geçirdikleri yatırımlarda İLBANK'ın sağladığı destekler nedeniyle memnuniyetini paylaşan Genel Müdür Aslay, "İl genelinde ihtiyaçlara yönelik birçok yatırımı tamamladık. Yatırım ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ederek yeni projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Bu yatırımların hayata geçmesinde İLBANK'tan aldığımız destek çok önemli. Proje ortaklıklarımız ile ilimize hizmetlerimiz devam edecek" dedi. Ziyaretlerinden ötürü Genel Müdür Aslay'a teşekkür eden İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük çalışmalarında başarılar diledi. Genel Müdür Aslay ve Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, İLBANK Genel Müdür Yardımcıları Onuray Gözütok, Emrah Beydemir ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir'e de ziyarette bulundu.

Kaynak: Bültenler

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