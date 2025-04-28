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Genel af çıkacak mı, 10. yargı paketinde af var mı?

Genel af çıkacak mı, 10. yargı paketinde af var mı?
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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi ve infaz düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Yeni yargı paketi, infaz düzenlemesiyle köklü değişiklikler getiriyor. Ancak, genel af iddiaları hala gündemde. Peki, 10. yargı paketinde af var mı? Bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi infaz düzenlemesiyle son gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi köklü değişiklikler getiriyor. Peki, Genel af çıkacak mı, 10. yargı paketinde af var mı?

10. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

Bakan Tunç, (Elebaşı Öcalan'ın çağrısına ilişkin) "Burada muhatap devlet değil, muhatap örgüt. Dolayısıyla örgüt bunu nasıl değerlendirecek bunu hep beraber göreceğiz" dedi. Genel af olacak mı sorusuna da cevap veren Bakan Tunç, "Genel af söz konusu değil" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" ve İmralı süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. PKK'nın silah bırakmaması halinde terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Tunç, "Öcalan'a af ihtimali" tartışmasına ilişkin "Kişiye yönelik düzenleme, iyileştirme ve af söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Bakanlık nezdinde "Öcalan'a umut hakkı" tanınması yönünde bir çalışma bulunmadığını da söyleyen Tunç, "İmralı'da tecrit yok; Öcalan'ın şartlarında bir olumsuzluk da söz konusu değil" dedi. Tunç, Öcalan'ın 21 Mart'ta gerçekleşecek Nevruz'a cezaevinden mektup gönderebileceğini ama video ile canlı bağlantı gibi bir imkânın sağlanmasının mümkün olmadığına işaret etti.

10. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.

Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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