Genco Erkal ifadeye çağrıldı
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Genco Erkal ifadeye çağrıldı

Genco Erkal ifadeye çağrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TİYATRO sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasında ifadeye çağrıldı.

TİYATRO sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasında ifadeye çağrıldı. Genco Erkal hakkında, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Erkal'a "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermesi için çağrı kağıdı gönderdi. Erkal ise "Pazartesi günü ifade vermeye gidiyorum" paylaşımı yaptı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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