Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi

Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Ozan Uğur Savaş sosyal medya hesabından, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman'a yönelik hakaret içeren sözleri, el hareketi yapmasının ardından özür dileyerek istifa etti.

KOCAELİ'de, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Ozan Uğur Savaş sosyal medya hesabından, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman'a yönelik hakaret içeren sözleri, el hareketi yapmasının ardından özür dileyerek istifa etti.  

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları yöneticisi avukat Ozan Uğur Savaş, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden el hareketi yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak CHP Başiskele İlçe Başkanı Avukat Anıl Acurman'a yönelik hakaret içeren bir paylaşım ile el hareketi yaptı. 

Bugün ise aynı hesaptan özür paylaşımı yapan Savaş, "Dün gece sosyal medyadaki anlamsız paylaşımımdan dolayı çok üzgünüm. Bir yanlış anlamadan kaynaklanan durumdan ötürü Av. Anıl Acurman'la ilgili yaptığım bu paylaşım nedeniyle kendisinden ve Acurman ailesinden özür diliyorum. Bu durum kendi kişisel sorunlarımdan kaynaklanmış olup partimiz ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu üzücü olayın partimize zarar vermemesi için CHP Gençlik Kolları'ndaki görevimden istifa ediyorum" sözleri ile istifasını duyurdu. ACURMAN DA PAYLAŞIM YAPTI Hakaretlerin hedefinde olan CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman da, kendisine ait sosyal medya hesabından cevap verdi. Ozan Uğur Savaş'ın özür paylaşımını kendi hesabı üzerinden yeniden paylaşan Acurman, paylaşımın üzerine, "Tüm genç kardeşlerim gibi Ozan kardeşimi de hoşgörüyle karşıladım, sessizce kendisinden bir özür bekledim. Gelen özrünü her şeyi bir kenara bırakıp bir abi şefkatiyle kabul ediyorum. Herkes hata eder, hata edenlerin en iyileri özür dilemeyi bilenlerdir" diye yazdı. 

 


Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi
Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

Nereden nereye! Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde bulundu
Nereden nereye! Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz İlham Aliyev Angela Merkel Mustafa Şentop
Magazin Bergen Hülya Avşar Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Mert Müldür Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 17:56:20. #1.15#

title